POL-WES: Dinslaken - Kabeldiebstahl an Schulbaustelle

Dinslaken (ots)

Derzeit werden an der Hagenschule in der Hagenstraße Bauarbeiten durchgeführt, bei dem unter anderem ein Bagger eingesetzt wird. In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte das 25 m lange und 40 kg schwere Zuleitungskabel des Baggers.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken: Tel.: 02064 / 622-0

