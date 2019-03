Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Dingden - Einbruch scheiterte

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, versuchten Einbrecher gewaltsam, in ein Einfamilienhaus an der Krechtinger Straße einzudringen.

Die Unbekannten beschädigten mit einem Stein das Glas der Terrassentür. Aus bisher ungeklärter Ursache gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell