Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 21-Jähriger überfallen

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Vier Unbekannte pöbelten am Sonntag gegen 21.00 Uhr drei Männer im Alter von 19, 21 und 49 Jahren auf dem Parkplatz am Panoramabad an der Bertastraße an. Anschließend schlugen und traten sie den 21-jährigen Kamp-Lintforter und dessen 49-jährigen Begleiter. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten anschließend. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Beschreibung:

18 bis 24 Jahre alt, südländisches Aussehen, drei Täter waren etwa 175 cm groß, der Vierte zwischen 185 und 190 cm. Zwei der Täter trugen Cappys mit Kapuzen darüber, während zwei der Männer lediglich die Kapuzen auf dem Kopf trugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell