Sonsbeck (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 12.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, in eine Schreinerei, zwei Zimmermannsbetriebe und eine Firma für Saugbagger ein. Alle Betriebe befinden sich an der Leipziger Straße. Was die Täter konkret erbeuteten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

