Schermbeck (ots) - Unbekannte versuchten am Freitag gegen 22.10 Uhr in ein Haus an der Straße Lüttge Feld einzubrechen. Durch die Einbruchsgeräsche wurden die Hausbewohner auf die Täter aufmerksam und vertrieben die Einbrecher.

In unmittelbarer Nachbarschaft hatten die Täter ebenfalls versucht einzubrechen.

Bei einem Einbruch in ein Haus am Schwalbenweg erbeuteten Langfinger am Freitag gegen 19.25 Uhr Schmuck. Weitere Beute machten sie bei einem Einbruch in ein Einfamlienhaus an der Alte Landstraße. Hier erbeuteten sie am Freitag zwischen 16.40 Uhr und 21.15 Uhr eine Omega-Armbanduhr (Modell: Speedmaster) und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell