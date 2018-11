POL-WES: Dinslaken - Blitzeinbruch in Spielhalle - Zeugensuche

Dinslaken (ots) - Am Sonntagmorgen, den 25.11.2018, gegen 02.50 Uhr, kam es in Dinslaken im Bereich der Gerhard-Malina-Straße zu einem Blitzeinbruch in eine Spielhalle. Dabei wurde von unbekannten Tätern ein zuvor entwendetes Fahrzeug ( geschlossener Kastenwagen mit Firmenbeschriftung) in die Türanlage der Spielhalle gefahren. Beim Eintreffen der Polizei nach wenigen Minuten stand das Fahrzeug noch mit laufendem Motor im Eingangsbereich. Zeitgleich flüchtete eine männliche Person auf ein angrenzendes Betriebsgelände. In der Spielhalle konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Durch die Begehungsart entstand erheblicher Sachschaden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur eigentlichen Tat, zu dem später zurückgelassenen, graumetallicfarbenen Opel Vivaro in der Vortatphase oder zu einem möglicherweise weiteren, begleitenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken ( Tel.: 02064/6220) zu melden.

