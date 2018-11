POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wesel (ots) - Am 23.11.2018 um 14:20 Uhr kam es in Wesel an der Kreuzung der Kurt-Kräcker-Straße mit der Fusternberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 72-jährige Mann aus Wesel befuhr mit seinem PKW die Fusternberger Straße aus Richtung der Straße Am Lilienveen in Fahrtrichtung Kurt- Kräcker-Straße. Auf diese bog er nach links ab, übersah dabei allerdings den PKW eines 40-jährigen Mannes aus Wesel, der die Kurt-Kräcker-Straße aus Richtung der Jorissenstege in Fahrtrichtung der Straße An de Tent befuhr. Auf der Kurt-Kräcker-Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW des 72-jährigen Mannes wurde hierdurch von der Fahrbahn geschleudert und stieß gegen einen Zaun eines Grundstückes an der Fusternberger Straße. Hier kam der PKW zum Stillstand. Der 40-jährige Fahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Der 72-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von annähernd 42000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell