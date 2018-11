POL-WES: Rheinberg - Zwei ältere Damen als Himmelsboten unterwegs

Rheinberg (ots) - Zwar sind wir noch nicht einmal in der Vorweihnachtszeit angelangt, aber dennoch hat sich eine Frau gestern gefühlt, als hätte es bereits "Bescherung" gegeben.

Die Dame hatte ihr Portemonnaie verloren, in dem sich 700 Euro Bargeld befanden. Wahrlich kein Pappenstil, doch alles Suchen half nichts, so dass sie sich mit dem Verlust praktisch schon abgefunden hatte. Was sie zu deiesem Zeitpunkt nicht wusste:

Zwei ältere Damen im Alter von 74 und 83 Jahren entdeckten am Rand des Bürgersteigs in Millingen auf der Alpener Straße die verlorene Geldbörse und brachten sie schnurstracks zur Wache nach Rheinberg.

Dort konnte der Kollege anhand des übrigen Inhalts rasch die Eigentümerin ausmachen, die sich freudestrahlend und sofort auf dem Weg machte.

So kam es nicht nur zu einer Begegnung, sondern auch anschließend zu einem gemütlichen Kaffeetrinken. Denn glücklich über ihr zurückerhaltenes Portemonnaie, ließ die Dame es sich nicht nehmen, die beiden Rheinbergerinnen einzuladen.

Denn wie heißt es so schön? "Engel kann man nicht sehen, aber man kann ihnen begegnen."

