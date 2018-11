POL-WES: Voerde - Täter erbeutete Geld durch "Enkel-Trick"

Voerde (ots) - Ein besonders dreister Betrüger hat gestern Nachmittag mit dem sogenannten "Enkel-Trick" von einer 80-jährigen Frau aus Voerde einen größeren Geldbetrag und Schmuck erbeutet.

Ein junger Mann gab sich am Telefon als ihr Enkel "Max" aus. Er brauche dringend Geld, um ein Motorrad kaufen zu können. Die 80-Jährige sagte, sie habe Schmuck im Haus und Geld auf der Bank.

Der Mann am Telefon ließ die ältere Dame kaum zu Wort kommen, deshalb hielt sie sich an seine Anweisungen. Die Frau fuhr mit dem Fahrrad zu einem Geldinstitut in Voerde und hob das Geld ab. Die 80-Jährige übergab Geld und Schmuck auf der Bahnhofstraße einer "Schmuckgutachterin", die der "falsche Enkel" als Botin geschickt hatte.

Als die Frau wieder Zuhause war, telefonierte sie mit ihrer Familie. So fiel der Schwindel auf.

Beschreibung der "Geldabholerin":

Die junge Frau ist 20 bis 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß und trug dunkle Haare mit Zopf. Sie hat ein gepflegtes Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet, mit einer Jacke mit weißem Pelzansatz am Kragen und sie hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Insgesamt elf Mal haben Täter gestern in Wesel und Voerde versucht, mit dem "Enkel-Trick" oder als "Falscher Polizist" Geld von älteren Menschen zu erbeuten. Nur in dem einen Fall hatten die Täter Erfolg.

Unsere Bitte:

Lassen Sie sich am Telefon keine Namen oder andere Informationen über Angehörige, Freunde oder Bekannte entlocken, zum Beispiel mit der häufig gestellten Frage: "Rate mal, wer Dich anruft?". Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht kennen. Wenn Sie einen Anruf mit diesem Ansinnen erhalten, sprechen Sie darüber mit einer Person Ihres Vertrauens oder verständigen Sie sofort die Polizei. Warnen Sie insbesondere ältere Familienmitglieder vor Anrufen mit Geldforderungen. Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

