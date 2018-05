Moers (ots) - Unbekannte lösten heute morgen um 03.28 Uhr einen Alarm aus, während sie in einen Maschinen- und Werkzeugverleih an der Straße Bullermannshof einbrachen. Was die Unbekannten erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell