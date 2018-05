Voerde (ots) - Ein unbekannter Radfahrer entriss am Mittwoch gegen 16.45 Uhr einer 45-jährigen Hünxerin an der Grenzstraße die Handtasche. Anschließend flüchtete er auf der Straße Kleiner Kiwitt in Richtung eines Motorradhändlers.

Beschreibung: 180 bis 190 cm groß, kurze Haare, bekleidet mit einem orangefarbenen T-Shirt, einer blauen Jeans, Turnschuhen und einer grauen Kappe. Er war auf einem silberfarbenen Herrenrad unterwegs.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell