POL-WES: Hüxe - Täter erbeuteten Schmuck, Uhren und Bargeld bei einem Einbruch

Hünxe (ots) - Die Polizei sucht unbekannte Täter, die am Mittwoch gegen 09.00 Uhr auf dem Beckmannsberg in Hünxe in eine Doppelhaushälfte eingebrochen sind.

Sie hebelten ein bodentiefes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie alle Zimmer nach Wertsachen. Sie nahmen Bargeld, Schmuck und Uhren mit. Unmittelbar vor der Rückkehr der Mieterin verließ ein weißer Kleintransporter das Grundstück über den Beckmannsberg in Richtung Wilhelmstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

