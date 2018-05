Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 19.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Werkstatt mit angrenzendem Ladenlokal an der Hartfeldstraße ein und stahlen mehrere Roller und Mofas. Zur genauen Anzahl der entwendeten Kleinkrafträder können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

