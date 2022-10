Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Pkw brennen fast zeitgleich - Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Fast zeitgleich sind in der Nacht zu Montag, 3. Oktober, Feuerwehr und Polizei zu zwei Einsatzstellen im Gewerbegebiet Am Selder gerufen worden.

Am Industriering Ost hatte eine Zeugin das Feuer an einem Pkw bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. An der Heinrich-Horten-Straße hatte eine zufällig vorbeikommende Rettungswagen-Besatzung den brennenden Kleintransporter entdeckt und Löschmaßnahmen eingeleitet. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer erheblich beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in diesem Teil Kempens verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (936)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell