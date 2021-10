Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brennender Pkw in Viersen - Wir suchen Zeugen

Viersen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen - um 5 Uhr - hat auf der Bahnhofstraße in Viersen ein Pkw gebrannt. Die Kriminalpolizei kann aktuell Brandstiftung nicht ausschließen und bittet um Hinweise.

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, in den frühen Morgenstunden, verdächtige Beobachtungen rund um die Bahnhofstraße (Nähe Tedox) oder den Bahnhof selbstgemacht? Rufen Sie die zuständigen Ermittler bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an. /hei (871)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell