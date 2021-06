Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenlauben aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dannhäuser Meile, Samstag, 12.06.21, 18.00 Uhr - Montag, 14.06.21, 11.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum Samstag, 12.06.21, 18.00 Uhr bis Montag, 14.06.21, 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei, in der Dannhäuser Meile, in Dannhausen gelegenen Gartenlauben. Ob aus den Gartenlauben etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht geklärt werden. Der Schaden durch den Einbruch in die Lauben beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 500,- EUR. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dannhäuser Meile gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

