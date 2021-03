Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeuten Schmuck

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Zeit von Freitag, 26.02.2021, 22.30 Uhr, und Sonntag, 28.02.2021, 19.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Ulmenstraße ein. Hierzu schlugen die Einbrecher eine Terrassentür, auf dem Balkon, im ersten Obergeschoss, ein. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, Telefon 02162 377 0.

