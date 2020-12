Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 21.12 - 27.12.2020

Kreis ViersenKreis Viersen (ots)

Weihnachtsamnestie? Mitnichten: nicht für Raser oder andere Rechtsbrecher. Aber feste Kontrollen haben wir über die Feiertage nicht eingeplant. Wir kontrollieren an diesen Tagen spontan und so, wie es das Einsatzaufkommen erlaubt. Also fahren Sie immer und überall angemessen und kommen Sie gesund an Ihr Ziel. Von Montag bis Mittwoch kontrollieren wir unter anderem an folgenden Orten: Montag:

Dülken, Boisheimer Straße

Dienstag:

Nettetal - Breyell, L 373 / Sportplatz

Mittwoch:

Grefrath, L 39 / Wankumer Landstr.

Feiern Sie entschleunigt und coronakonform und bleiben Sie gesund. Die Polizei Viersen wünscht auf diesem Weg allen geruhsame und friedliche Weihnachtstage. /ah (1107)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell