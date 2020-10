Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchserie mit dem Beuteziel hochwertige Werkzeuge

Viersen-Süchteln- Hagen, Viersen-Clörath und Willich-Anrath-Clörath (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in diverse Gebäude auf landwirtschaftlichen Anwesen eingebrochen. Auf der Tönisvorster Str. (Viersen-Süchteln) wurde in die Halle/Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen und Werkzeug im Wert von einigen hundert Euro entwendet, ebenfalls heimgesucht wurde auf der Straße "Im Hager Feld" (Viersen-Clörath) ein landwirtschaftliches Anwesen, auch hier wurden Werkzeuge in fünfstelligen Eurobereich entwendet, weiter wurde versucht in zwei auf dem Grundstück stehende Gartenhäuser einzubrechen. Auch auf der Anrather Str. (Viersen-Süchteln) wurde ein gesicherte Hütte eines landwirtschaftlichen Anwesens aufgebrochen, auch hier wurden hochwertige Werkzeuge im vierstelligen Eurobereich entwendet. In Anrath-Clörath wurden aus einem Handwerkerfahrzeug ebenfalls Werkzeug in vierstelligen Eurobereich entwendet. In den Tatortnähen wurde verdächtige Fahrzeuge gesehen. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Beobachtungen erbittet das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0.

