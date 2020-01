Polizei Düren

POL-DN: Vierjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

Am frühen Samstagnachmittag kam es auf der Merzenicher Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein vierjähriges Mädchen aus Düren leicht verletzt wurde. Das Mädchen hatte sich sitzend in einem Linienbus befunden, welcher die Merzenicher Straße in Fahrtrichtung Merzenich befuhr. In Höhe der Hausnummer 94 fuhr ein 22jähriger Dürener aus einer Parklücke unmittelbar vor dem Linienbus in den fließenden Verkehr ein. Der 60jährige Busfahrer aus Düren leitete noch eine Notbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei der Notbremsung mit dem Kopf gegen eine Griffstange geschleudert. Es wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 6000 Euro geschätzt.

