POL-VIE: Nettetal-Dyck: Beim Abbiegen: Pkw kollidiert mit Traktor - Fahrerin wird schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 09.20 Uhr fuhr ein 22-jähriger Traktor Fahrer aus Viersen von Dülken in Richtung Nettetal-Dyck. Auf der Straße Rennekoven wollte er nach links auf das Gelände eines Bauernhofes abbiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Boisheim ebenfalls auf der Straße Rennekoven in Richtung Nettetal und wollte den Traktor überholen. Dabei kollidierte sie mit dem Traktor. Der Pkw der Boisheimerin kam von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Feld zum Stehen. Feuerwehrkräfte befreiten die eingeklemmte Frau, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. /wg (631)

