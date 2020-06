Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vorfahrt missachtet - Radfahrer wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 30.06.2020 gegen 11.30 Uhr kam es auf der Otto-Schott-Straße in Kempen zu dem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer (deutsch)aus Herten stoppte zunächst ordnungsgemäß an der Einmündung Otto-Schott-Straße / Kerkener Straße. Als er in Richtung Kerken abbog, achtete er nicht auf einen von rechts kommenden, 72-jährigen Radfahrer aus Venlo, der auf Radweg fuhr. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (569)

