Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Firmeneinbruch

Nettetal (ots)

In der Zeit von Samstag, 08.06. , 13.00 Uhr bis Sonntag, 10.30 Uhr , brachen Unbekannte in eine Firma an der Straße "Rosental" in Lobberich ein. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten sie zunächst in ein Büro und durchsuchten anschließend die kompletten Firmenräumlichkeiten. Hier brachen sie mit vorgefundenen Werkzeugen zwei kleinere Tresore auf, aus denen eine noch nicht genau bekannte Menge Bargeld fehlt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /

