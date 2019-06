Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag gegen 14.30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter an die gläserne Eingangstüre eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Weimarer Straße in Nettetal- Lobberich. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie ein ca. 2cm großes Loch in die Scheibe, vermutlich um mit einem kleinen Werkzeug an die Türklinke zu gelangen. Vor der Ausführung kam die Hauseigentümerin aus dem Keller. Die Täter flüchteten vor Entdeckung in unbekannte Richtung. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (670)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell