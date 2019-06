Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Sonntag gegen 01.05 Uhr befuhr ein 22jähriger PKW-Führer aus Neuss in Grefrath-Oedt die Straße Auffeld (L 391) aus Richtung Viersen-Süchteln kommend in Richtung Oedt. Ausgangs einer Linkskurve kam er zunächst kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er driftete nach links über die Fahrbahn, prallte im linksseitigen Grünstreifen gegen einen Straßenbaum und blieb anschließend im angrenzenden Feld auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde derart schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Beifahrer, ein 29jähriger Mann aus Neuss und ein 35jähriger Mann aus Grefrath, wurden leicht verletzt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. /UR (644)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell