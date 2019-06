Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Einbrüche im gesamten Ortsbereich

Kewmpen (ots)

In der Zeit von Freitag, 31.05. , 18.30 Uhr bis Samstag, 02.06. , 07.35 Uhr , brachen Unbekannte den Raiffeisenmarkt am Industriering in Kempen auf. Die Täter schlugen ein Loch in die Haupteingangstüre und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren des Marktes brachen die Unbekannten dann einen Tresor auf und entwendeten eine noch nicht genau bekannte Menge Bargeld. Deutlich stümperhafter waren zwei dunkel gekleidete, junge Männer unterwegs, die in die Deula in Kempen einbrechen wollten. Sie gelangten zwar nach vergeblichen Hebelversuchen letztendlich durch Einschlagen einer Scheibe in den Verwaltungstrakt, scheiterten aber mit weiteren Hebelversuchen am Süßwarenautomaten. Vertrieben wurden sie dann in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages durch die Zeitungsbotin. In Tönisberg erbeuteten Unbekannte nach dem Aufbruch einer Lagerhalle am Windmühlenweg diverse Werkzeuge, wobei die Tatzeit nicht genau festgelegt werden konnte. Gemeldet wurde dieser Vorfall am heutigen Tag um 07.50 Uhr./ kj (640)

