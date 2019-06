Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohnung und Büroräume

Willich (ots)

Am Samstag in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern die Hauseingangstüre eines Wohn-/Geschäftshauses auf dem Siemensring in Willich zu öffnen. Im ersten Obergeschoss hebelten sie die Türe zu den Büroräumen einer Schlosserei auf und öffneten Schubladen und Schränke. Im zweiten Obergeschoss öffneten sie auf unbekannte Weise die Wohnungstüre und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (643)

