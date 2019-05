Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wertvoller Daimler Benz-Oldtimer gestohlen

Brüggen (ots)

Ein Daimler Benz SL280 Pagode mit einem Wert von über 100.000,-Euro wurde gestohlen.

Der Eigentümer des grünen Daimler Benz-Oldtimers aus dem Jahr 1968 hatte seinen Wagen am Sonntag, den 26.05.2019 gegen 15:00 h in Brüggen auf dem Burgweiherplatz abgestellt. Als er gegen 16:00 h zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Oldtimer mit dem Kennzeichen MG-RG68H mit einem Wert von deutlich über 100.000,- Euro offensichtlich gestohlen worden war. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (617)

