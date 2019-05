Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Flüchtiger Ladendieb festgenommen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am heutigen Samstag , d. 25.05.2019 , gegen 11.00 Uhr betrat ein 21-jähriger Mann einen Telekom-Shop an der Straße "An St. Sebastian". Er riss dort zwei I-Phones aus der Verankerung und entfernte sich aus dem Geschäft, indem er eine Türe mittels körperlicher Gewalt aufdrückte, die ein Angestellter vorher verschlossen hatte. Der Mann floh dann unter Verlust eines Schuhs zunächst in einen angrenzenden Garten und über einen Garagenhof. Im Bereich "Grüner Weg" bemerkte dann ein im Rahmen der Nahbereichsfahndung eingesetzter Streifenwagen eine Person mit passender Beschreibung und zufälligerweise auch ohne Schuhe. Die erneute Flucht zu Fuss endete dann im Bereich der Ludbachpassage, wo der Mann von den verfolgenden Einsatzkräften gestellt wurde. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Da er in der Bundesrepublik ohne festen Wohnsitz und auch schon diverse Male polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalwache dauern noch an ; der Festgenommene wird morgen einem Richter vorgeführt.

