Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Anzeigen wegen verletzter Pferde

Schwalmtal-Vogelsrath (ots)

Bei der Kreispolizeibehörde Viersen gingen am gestrigen und am heutigen Tag zwei Anzeigen wegen verletzter Pferde ein. Am gestrigen Freitag meldete sich um 19.15 Uhr eine Pferdepflegerin , die gegen 16.15 Uhr bei einem Pferd eine Schnittverletzung festgestellt hatte. Das Pferd war gegen 09.00 Uhr auf die Weide gelassen worden, so dass die Tatzeit auf diesen Bereich eingegrenzt werden kann. Am heutigen Samstag meldete sich dann ein Reitstallbesitzer auf der Wache. Er hatte bei einem seiner Pferde bereits am Dienstag, d. 21.05. , ebenfalls eine ca. 40 cm lange Verletzung festgestellt, aber zunächst vermutet, dass diese von einem Zaun stammen könnte. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen der Vorfälle, sich unter 02162-377/0 zu melden. /kj (616)

