Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Gestohlener Porsche in den Niederlanden sichergestellt

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 20.20 und 08.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Niederheide in Schiefbahn einen schwarzen Porsche Macan. Der in Krefeld zugelassene Wagen wurde am heutigen Morgen in Eindhoven/NL aufgefunden und durch die Niederländische Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den schwarzen Porsche möglicherweise beobachtet und kann Hinweise zu Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (518)

