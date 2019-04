Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Viersen (ots)

Am 23.04.2019, gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Viersen die Viersener Straße in Richtung Innenstadt. Der 22-jährige Fahrradfahrer aus Viersen fuhr vor dem Pkw in die gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 99 wollte der Fahrradfahrer auf den dortigen Parkplatz nach links abbiegen. Zeitgleich wollte die Pkw Fahrerin den Radfahrer überholen, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Daniela Maas

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: Daniela.Maas@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell