POL-MK: Gefälschtes Geld

Iserlohn (ots) - In Iserlohn sind erneut mehrere gefälschte Geldnoten aufgetaucht. Die Mitarbeiterin eines Imbisses wollte am Montag bei der Post Wechselgeld holen. Sie nahm Scheine aus dem Bargeldbestand des Ladens mit. Was sie offenbar nicht wusste: Ein 50-Euro-Schein war gefälscht. Die Blüte flog bei der Prüfung im Testgerät auf. Bereits am Donnerstag fischte eine Bank eine 20-Euro-Blüte aus den Geschäftseinnahmen eines Lebensmittelmarktes in Kalthof. Die Geldnoten wurden eingezogen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell