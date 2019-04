Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Täter hebeln Tür auf

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen letzte Woche Dienstag und Dienstag 13 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Dülken auf der Kolpingstraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten eine Fenstertür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Einbrecher stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck und Fahrzeugdokumente im Wert von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge über die Rufnummer 02162 377-0. /mr (475)

