Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Gelegenheit macht Diebe: Handtasche aus Auto gestohlen

Brüggen: (ots)

Nur wenige Minuten reichten, um der Eigentümerin einer Handtasche eine Menge Laufereien und Kosten zu bescheren. Die Dame ließ am Ostermontag zwischen 13:00 Uhr und 13:10 Uhr während eines Friedhofbesuchs ihre Handtasche im Fahrzeug zurück. Als sie zurückkehrte, hatte jemand die Seitenscheibe eingeschlagen und die Tasche mit Geldbörse, Papieren, Bankkarten und einigen zig Euro Bargeld gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen auf dem Parkplatz am Kessler Weg in den gestrigen Mittagsstunden nimmt das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah /473)

