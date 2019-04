Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrerin übersieht Radlerin, macht danach aber alles richtig und meldet den Unfall mit der Leichtverletzten

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag, gegen 14.50 Uhr, ereignete sich der Unfall, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin aus Viersen leicht verletzt wurde. Sie fuhr auf dem Radweg der Grefrather Straße in Süchteln in Richtung Vorst. Eine 53-Autofahrerin aus Viersen, die von der Jägerstraße aus auf die Grefrather Straße einbog, achtete nicht auf die von rechts kommende Radlerin. Die Radfahrerin stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Da sie aber zu ihrem Kind nach Haus musste, gab sie ihre Personalien an und fuhr dann weiter. Die Autofahrerin verständigte anschließend die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Unfall vor Ort auf und sicherten wichtige Daten und Spuren. Damit hat die Autofahrerin alles richtig gemacht. Wenn Sie an einem Unfall mit Verletzen oder auch mit Kindern beteiligt sind, informieren Sie immer die Polizei. Denn häufig kommt es vor, dass bei Unfällen, bei denen scheinbar niemand verletzt wurde und sich die Beteiligten einig waren, diese später doch noch angezeigt werden, weil doch jemand verletzt wurde. Eine Objektive Unfallaufnahme durch die Polizei ist dann aber nicht mehr möglich, was den weiteren Verlauf des sich anschließenden Strafverfahrens erschweren kann. /wg (422)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell