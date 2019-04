Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Europaweite Kontrollen gegen zu schnelles Fahren

Kreis Viersen (ots)

TISPOL - "Traffic Information System Police" - ist, kurz skizziert, ein europäisches Verkehrspolizei-Netzwerk, welches Verkehrskontrollen europaweit koordiniert. Ziel ist, die Zahl der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten zu reduzieren. Im Fokus der Kontrollen "Operation Speed" stand die Geschwindigkeit. Auch die Viersener Polizei beteiligte sich in der vergangenen Woche mit zahlreichen Kontrollen. Soweit es ging, wurden Autofahrer und Autofahrerinnen, die zu schnell unterwegs waren, angehalten und in einem persönlichen Gespräch über die Gefahren des zu schnellen Fahrens aufgeklärt. Denn 15 km/h Unterschied entscheiden über Leben und Tod: Bei 50 km/h überleben acht von zehn Fußgängern einen Zusammenstoß mit einem Auto, bei 65 km/h sterben acht von zehn Fußgängern bei einem solchen Unfall. Mit dieser Hypothek muss man in der Folge eines Unfalls leben können. "In der vergangenen Woche haben wir mehrere hundert Autos gemessen, die unsere Kontrollstellen passierten.", sagte Michael Heimes, Leiter des Viersener Verkehrsdienstes. Die Bilanz: Die meisten waren vorbildlich und nicht zu schnell unterwegs. Jedoch wurden 35 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen mit einem Verwarngeld belegt. Weitere 17 erwartet ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. Die Verwarnungen, die nun in schriftlicher Form weiteren Betroffenen zugeschickt werden, belaufen sich auf über 280. /wg (421)

