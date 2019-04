Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190402-Grefrath: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Grefrath (ots)

Während einer zweieinhalbstündigen Abwesenheit der Wohnungsinhaber versuchten Unbekannte am Dienstag, zwischen 15:45 und 18:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Umstraße in Grefrath einzubrechen. Sie wirkten erfolglos auf den Schließzylinder der Haustüre ein. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen./jp (400)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell