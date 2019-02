Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Anwohner vereitelt Einbruch in Bank

Tönisvorst-Vorst: (ots)

Drei mutmaßliche Einbrecher flüchteten, bevor sie in die Räume einer Bank auf der Seulenstraße hatten eindringen können. Ein Anwohner der Lindenallee war am Mittwoch um 03:35 Uhr von seltsamen Geräuschen erwacht. Als er Nachschau hielt, sah er drei Personen, die sich in verdächtiger Weise an einem Fenster der Bankfiliale zu schaffen machten. Als er die Männer ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung Ortsmitte. Sie waren dunkel gekleidet, einer hatte eine größere dunkle Tasche bei sich. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (261)

