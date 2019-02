Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zahlreiche Wertgegenstände und Papiere aus Umkleideräumen einer Schule gestohlen

Viersen: (ots)

Smartphones, Geldbörsen mit Bargeld, Bankkarten und persönlichen Papieren stahlen Unbekannte aus den Umkleideräumen in einer Schule auf der Lindenstraße. Zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr am Montag nutzten sie die Sportstunde aus, um unbemerkt in die Umkleidekabine zu gelangen, in der die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Gegenstände deponiert hatten. Möglicherweise ist anderen Schülerinnen und Schülern eine fremde Person in den Umkleidebereichen aufgefallen? Hinweise erbittet das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (259)

