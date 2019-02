Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer übersieht Fußgängerin und fährt davon

Viersen-Dülken: (ots)

Gestern Nachmittag zeigte eine 16-jährige Süchtelnerin in Begleitunbg ihres Vaters eine Verkehrsunfallflucht an. Nach Angaben der Schülerin war sie am Montag um 13:20 Uhr auf dem Radweg der Brabanter Straße zu Fuß unterwegs. Hier passierte sie von hinten ein Radfahrer, der mit der Fußgängerin kollidierte. Beide kamen nicht zu Fall, das Mädchen wurde jedoch leicht verletzt. Der dem Mädchen bekannte Radfahrer fuhr weiter. Es dürfte sich um einen 14-jährigen Dülkener handeln. Die Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht dauern an./ah (254)

