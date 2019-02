Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Sicherheitspartnerschaft Polizei-Bevölkerung bewahrt betagten, orientierungslosen Rollstuhlfahrer vor lebensgefährlicher Fahrt über die Autobahn

Nettetal (ots)

Auf dem Heimweg bemerkte am Montag gegen 17:00 Uhr ein Kriminalbeamter aus Viersen, dass ein Senior mit einem Elektrorollstuhl auf dem Weg auf die Autobahn 61 war. Der Beamte hielt sein Fahrzeug in der Ausfahrt an, um den Senior zu stoppen. Zeitgleich bemerkte ein 35-jähriger Nettetaler die gefährliche Situation und eilte dem Beamten zu Hilfe. Kurz vor Erreichen der Autobahnfahrbahn gelang es den beiden Männern, den Senior zu stoppen. Auf Ansprache wirkte der 92-jährige Nettetaler vollkommen verstört und desorientiert. Auch wusste er seine Anschrift nicht. Den beiden Männern gelang es, den Mann mit seinem Elektrorollstuhl wieder von der Autobahn auf die Landstraße zu manövrieren. Mit Hilfe der polizeilichen Auskunftssysteme ermittelte der Kriminalbeamte die Anschrift des Seniors. Der hilfsbereite Zeuge aus Nettetal bot dann an, den Mann mit seinem Rollstuhl in seinem Firmenwagen nach Hause zu bringen. Der Kriminalbeamte kümmert sich dann um das Auffinden und die Verständigung eines Angehörigen, der sich um den Senior kümmerte. Der Sohn äußerte, dass er seinem Vater vermutlich den Elektrorollstuhl würde abnehmen müssen, da er sich in jüngerer Vergangenheit schon öfter verfahren habe. Der Abteilungsleiter Polizei wird dem hilfsbereiten Zeugen noch einen offiziellen Dank übersenden./ah (253)

