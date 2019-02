Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle und landet in Vorgarten

Viersen: (ots)

Mit gut 1,2 Promille laut Vortest war ein 54-jähriger Viersener im Auto unterwegs, als er um 01:00 Uhr am Freitag die Kontrolle über sein Auto verlor. Er befuhr die Heimerstraße in Richtung Kölnische Straße. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto und kam durch den Aufprall im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Vorgarten eines Hauses, prallte gegen eine Hauswand, vor der er dann schließlich quer in der Hofeinfahrt zum Stillstand kam. Das Auto wurde erheblich beschädigt, ebenso der Vorgarten. Die Einsatzkräfte bemerkten Alkoholgeruch und eine Desorientierung des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Promillewert von etwa 1,2. Der Fahrer, der angab unverletzt zu sein, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein hatte der Mann nicht bei sich. Die Einsatzkräfte erstatteten Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an./ah (243)

