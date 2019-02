Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: ViersenViersen: Aufmerksame Zeugin verhindert Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße 'Rötsch' in Viersen gerufen. Eine Anwohnerin hatte drei Frauen beobachtet, die sich an der Tür einer Wohnung zu schaffen gemacht hatten. Als das Trio die Zeugin bemerkt hatte, verließen sie fluchtartig das Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die drei Frauen. Alle sind etwa 35 bis 45 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Alle haben schwarze Haare und sprachen Deutsch mit Akzent. Zwei Frauen trugen Kopftücher, die dritte eine weiße gehäkelte Wollmütze und eine Umhängetasche. Hinweise auf die Einbrecherinnen bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (231)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell