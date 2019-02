Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer - leicht verletzt

Viersen-Rahser (ots)

Am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Schüler aus Viersen mit seinem Fahrrad auf der Süchtelner Straße in Richtung Viersen-Innenstadt. An der Kreuzung Bismackstraße kam es dann zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der aus der Bismarckstraße nach links abbog, achtete nicht auf den Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 16-Jährige leicht verletzt. /wg (230)

