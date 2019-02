Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St- Tönis: Autoaufbrecher schlagen Scheibe ein

Tönisvorst - St- Tönis (ots)

Gleich zweimal schlugen Autoaufbrecher in St. Tönis auf dem Tempelsweg zu. Zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 10.40 Uhr, schlugen der oder die Täter Scheiben zweier Lkw ein und durchsuchten die Fahrerkabinen. Was die Aufbrecher stahlen, steht in beiden Fällen noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo in Kempen über die 02162/377-0. /wg (220)

