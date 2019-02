Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Grefrath (ots)

Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus auf der Florastraße in Grefrath einzubrechen. Die Einbrecher hatten versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Möglicherweise ereignete sich der Einbruchsversuch bereits vergangene Woche. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (218)

