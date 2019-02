Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kiosk

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Unbekannter stahl Ziippo-Feuerzeuge und Zigaretten.

Der Unbekannte brach gegen 05:15 Uhr in ein Kiosk an der Niedertorstraße ein und stahl eine unbekannte Anzahl Zippo-Feuerzeuge und Zigaretten. Da eine installierte Alarmanlage auslöste, flüchtete der Täter und lies dabei einen blauen Müllsack mit Diebesgut zurück. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (217)

