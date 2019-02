Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Unbekannte brechen in Fischzucht ein

Brüggen (ots)

Zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 09.00 Uhr verschafften sich Unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Fischzucht auf der Swalmener Straße in Brüggen. Die Diebe stahlen hochwertige Angelsportgeräte und eine unbekannte Zahl an Fischen aus den Zuchtbecken. Es ist zu vermuten, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (219)

