POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Einbrecher brechen in Firmen ein

Tönisvorst- St. Tönis (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es auf dem Lenenweg in St. Tönis zu zwei Firmeneinbrüchen. Zwischen 19.30 und 05.45 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Innern durchsuchten die Täter mehrere Büroräume und erbeuteten Bargeld. Bei einer zweiten Firma auf dem Lenenweg gegen 23.50 Uhr hebelten die Einbrecher ebenfalls ein Fenster auf und durchsuchten auch hier mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1526)

